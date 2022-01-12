Судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів квартирою померлої киянки та намагався її продати

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 40-річного мешканця м. Біла Церква, який незаконно заволодів квартирою померлої жінки та збирався продати її добросовісному покупцю за 1,2 млн гривень.

Згідно із матеріалами обвинувачення, група осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, залучили до злочинної схеми обвинуваченого з метою незаконного заволодіння квартирою померлої у 2016 році киянки, яка розташована біля станції метро «Арсенальна» у Печерському районні столиці.

Встановлено, що зловмисники, використовуючи документи обвинуваченого, виготовили підроблений договір дарування, відповідно до якого власниця квартири нібито подарувала її йому ще у 2009 році. Використовуючи договір дарування, спільники чоловіка зареєстрували за ним право власності на квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, витяг з якого передали йому для подальшого продажу квартири.

У ході реалізації оперативної інформації у приміщенні приватного нотаріуса правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на «гарячому» та таким чином попередити незаконний продаж вказаної квартири добросовісному набувачу.

У межах досудового розслідування чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, вирішується питання пред’явлення позову в порядку цивільного судочинства з метою визнання квартири відумерлою спадщиною та передачі її у власність громади.

Викриття злочину здійснювалося прокурорами спільно з УКР ГУНП в місті Києві та СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура