Судитимуть чоловіка, який вимагав $15 тис. за вплив на рішення Постійної комісії Київради та депутатів

Подільською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування відносно чоловіка, який вимагав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення службовими особами та депутатами Київської міської ради (ч. 3 ст. 369-3 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Києва, посилаючись на свої впливові зв’язки у КМДА та Київраді, пообіцяв підприємцю за 15 тис. доларів США вплинути на прийняття позитивного рішення службовими особами однієї з Постійних комісій Київської міської ради, а також депутатами Київради щодо поновлення договору оренди земельної ділянки комерційного призначення у Голосіївському районі міста Києва.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання вказаною особою неправомірної вигоди двома частинами.

17 червня 2020 року після отримання другої частини неправомірної вигоди зловмисника затримали на території автостоянки біля столичного торгівельного центру.

Наразі обвинувальний акт відносно особи скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУБКОЗ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура