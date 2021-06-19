Судитимуть чотирьох зловмисників, які позбавили волі та катували харків’янина
Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, незаконного позбавлення волі з корисливих мотивів, незаконного проникнення до житла (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України).
Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, у ході досудового розслідування встановлено, що 20 лютого цього року четверо молодиків незаконно проникли на подвір’я приватного будинку, розташованого у Холодногірському районі м. Харкова. Чоловіки, наносячи тілесні ушкодження господарю помешкання, витягли його з двору домоволодіння, заштовхали його до автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado». Вимагаючи грошові кошти та продовжуючи наносити тілесні ушкодження, зловмисники таким чином позбавили волі потерпілого і повезли його у невідомому напрямку.
Через деякий час нападники висадили чоловіка біля сусіднього будинку.
31 березня за місцем мешкання підозрюваних проведено обшуки, у ході яких вилучено зброю, патрони, сльозоточиві балончики, кайданки, флеш-носії та інші докази протиправної діяльності.
Досудове розслідування проводили співробітники слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet