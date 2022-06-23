Судитимуть двох чоловіків, які обікрали харківський супермаркет на ₴800 тис.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом крадіжки в особливо великих розмірах, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 26 березня 2022 року близько 23 години 24-річний раніше судимий чоловік спільно зі своїм 19-річним знайомим проникли до харківського супермаркету. Звідти мародери викрали майно та грошові кошти товариства на суму майже 800 тис. гривень.

Наразі чоловіки перебувають під вартою.

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Харківська обласна прокуратура