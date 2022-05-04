Судитимуть двох чоловіків, які викрали понад 150 тис. грн. з харківського магазину

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 21 лютого 2022 року двоє чоловіків 35 та 37 років проникли до магазину, розташованого у Київському районі м. Харкова, звідки викрали понад 150 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Крадіям загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура