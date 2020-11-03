Судитимуть двох осіб, які вимагали від громадянина $10 тис. за дозвіл на поховання на столичному кладовищі

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, перебуваючи у приміщенні ритуальної служби, повідомили громадянину, у якого померла родичка, про необхідність надання їм неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів США за вплив на службових осіб комунального підприємства щодо виділення місця для поховання праху померлої на території Лісового кладовища у м. Києві, а також виділення ще двох окремих місць для поховання на цьому ж кладовищі.

У ходів зустрічей з заявником зловмисники підтвердили свої вимоги, після чого їх було викрито «на гарячому» під час одержання обумовленої суми.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваних скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Протиправну діяльність припинено співробітниками місцевої прокуратури спільно з СБУ та Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура