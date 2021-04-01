Судитимуть двох поліцейських, які задля підвищення показників змушували громадянина зізнатися у злочині

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох працівників поліції за перевищення службових повноважень та складання завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, працівники одного з відділень Кам’янського відділу поліції Головного управління Нацполіції в області, з метою штучного підвищення показників з розкриття злочинів, змушували наркозалежного громадянина визнати себе винним у вчиненні шахрайства (ст. 190 КК України), яке він не скоював, застосовуючи психологічне насильство.

У разі відмови, правоохоронці погрожували безпідставно притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності. Окрім цього, вони змусили його підписати завідомо неправдивий офіційний документ – протокол, який було долучено до матеріалів справи.

Досудове розслідування у справі здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури