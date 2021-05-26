Судитимуть двох службових осіб, які привласнили кошти під час реконструкції дитячої музичної школи на Харківщині

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 2 службових осіб за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ярослава Коптєв, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 року під час реконструкції будівлі Золочівської дитячої музичної школи Золочівської селищної ради Харківської області службова особа відділу освіти Золочівської РДА підписала акти виконаних робіт щодо реконструкції будівлі школи, достовірно знаючи про те, що підрядною організацією будівельні роботи виконані не в повному обсязі.

Загальна сума робіт, які не були виконані, склала близько 850 тисяч грн, які привласнив директор підрядної будівельної організації.

З метою приховання своєї злочинної діяльності вказані особи склали завідомо підроблений акт виконаних робіт та внесли недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування проведено ряд комплексних судових експертиз, за результатами яких встановлено невідповідність виконаних робіт проектно-кошторисній документації.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт стосовно двох осіб скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури