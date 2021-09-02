Судитимуть двох військових, які намагалися «продати» посади у ДБР та Держприкордонслужбі

Працівники ДБР продовжують викривати зловмисників, які вдаються до шахрайства або зловживають службовим становищем, щоб заробити на бажані людей працювати в органах влади

Черговим фактом стало викриття начальника відділу одного зі структурних підрозділів Військово-Морських Сил України, який «продавав» посаду до ДБР.

Він пообіцяв поліцейському за 10 тисяч доларів США «посприяти» у працевлаштуванні до Державного бюро розслідувань, хоча не мав до цього жодного відношення.

Працівники ДБР затримали полковника під час отримання половини суми – 5 тисяч доларів США.

Він обвинувачується у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідчі Територіального управління ДБР Миколаєва вже завершили досудове розслідування. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, оперативний супровід – ДБР.

Подібний випадок стався у Донецькій області.

Але цього разу інспектор прикордонної служби за гроші обіцяв «допомогти» колезі перевестись далі від лінії розмежування.

У приватній бесіді він повідомив дівчині, що начебто може вплинути на одного з керівників аби її перевели на службу до іншого прикордонного загону. За свою послугу інспектор-кінолог запросив 2 тисячі доларів США.

На початку серпня його затримали під час одержання вказаних коштів.

На час проведення слідства прикордонник був відсторонений від посади.

Наразі обвинувальний акт (з угодою про визнання винуватості) направлено до суду.

Прикордонник обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво – Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, оперативний супровід – ДБР та ДПСУ.

ДБР