Судитимуть двох вінничан, які вчинили хуліганські дії із застосування вогнепальної зброї на залізничній станції

Калинівською місцевою прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно двох жителів Погребищенського району, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Слідством встановлено, що обвинувачені, один з яких перебував в нетверезому стані, знаходячись на залізничному переїзді, що розташований на 57 км. станції Ржевуська в м. Погребище Вінницької області, грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, із застосуванням вогнепальної зброї, а саме – ігноруючи закриті шлагбаумні переїзди, заїхали автомобілем марки «Хюндай Санта Фе» на залізничні колії та здійснили 3 постріли з пістолету марки «Ekol Lady», калібру 9 мм Р.А., виробництва Туреччини, в бік тепловозу маневрового поїзда № 3502, в кабіні якого перебував машиніст та його помічник.

Вказану подію один з підозрюваних транслював одразу в мережі Інтернет.

За зазначені дії обвинуваченим загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури