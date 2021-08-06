Судитимуть двох зрадників, які обвинувачуються у зборі секретних даних про військове озброєння ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно двох чоловіків віком 36 та 40 років, які обвинувачуються у державній зраді, вчиненій у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2020 року по лютий 2021 року двоє мешканців м. Енергодара Запорізької області за допомогою одного з месенджерів співпрацювали з представниками спецслужб РФ. Завербовані чоловіки виконували доручення «кураторів» щодо збору інформації, яка становить державну таємницю у сфері безпеки та оборони України.

Отримавши чергове завдання, зрадники намагались домовитись про передачу таємних матеріалів з помічником начальника розвідки штабу однієї з військових частин Донеччини. За грошову винагороду у розмірі 1 200 доларів США вони запропонували військовому надати їм інформацію про використання військової техніки ЗСУ у ході проведення АТО/ООС.

За зраду власній державі зловмисники мали заробити 4 000 доларів США, проте довести свої протиправні дії до кінця не змогли, адже 11 лютого 2021 року під час передачі грошових коштів завербованих громадян затримано співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинувальний акт скеровано до Мар’їнського районного суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

Максимальне покарання за санкціями статей — 15 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури