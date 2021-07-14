Судитимуть ексголову Лисичанської міськради, який завдав майже ₴120 тис. збитків місцевому бюджету

Лисичанська окружна прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Лисичанської міської ради за фактом зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у квітні 2019 року міський голова за рахунок коштів місцевого бюджету уклав з приватним адвокатом договір про надання юридичних послуг в особистих інтересах. Протиправні дії ексмера завдали майже 120 тис. грн збитків.

Стосовно колишнього посадовця застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом поліції № 3 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Обвинуваченому загрожує до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)