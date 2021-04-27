Судитимуть екскерівника Шацького національного природного парку, який допустив порубку лісу на ₴7 млн.

Викрили протиправну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції спільно з колегами-правоохоронцями.

У ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор Шацького національного природного парку допустив незаконні порубки дерев заповідного фонду.

Посадовець підписав лісорубні квитки без встановлених лімітів, тим сам надав дозвіл на порубку деревини. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн, які у ході розслідування було відшкодовано.

Досудове розслідування, яке проводили слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Львові, завершено. За погодження Волинської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо ексдиректора скеровано до суду. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5-ти років.

Національна поліція України