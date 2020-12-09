Судитимуть голову одного з районних судів Харківщині, яка безпідставно заґратувала чоловіка

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови одного з районних судів Харківської області за фактом постановлення завідомо неправосудної ухвали (ч. 2 ст. 375 КК України).

За даними слідства, в листопаді 2016 року під час судового розгляду між суддею і мешканцем м. Харкова виник конфлікт. Без прийняття будь-якого вмотивованого судового рішення суддя надала вказівку черговому наряду поліції вивести чоловіка із зали судових засідань.

Стосовно нього складено адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП, який того ж дня направлено до районного суду Харківської області для розгляду по суті та розглянуто безпосередньо вказаною суддею, не дивлячись на її конфлікт із вказаним громадянином.

Хоча чоловік категорично заперечував вину, суддя не вжила передбачених законом заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин у справі, та не забезпечила йому право на захист та повне фіксування судового процесу.

Керуючись особистими інтересами та демонструючи владність своїх повноважень, суддя проголосила завідомо неправосудну постанову, згідно якої чоловіка визнано винним та на нього накладено максимальне адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 15 діб.

Чоловік був незаконно позбавлений волі строком на 9 діб. Він оскаржив вказане рішення в Харківському апеляційному суді, рішенням якого скаргу було задоволено, а чоловіка звільнено. Матеріали адміністративної справи повернуто до відділу поліції.

У подальшому постановою суду провадження у справі про притягнення зазначеного чоловіка до адміністративної відповідальності за ст.185 КУпАП закрито на підставі п.1 ст.247 КУпАП у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Разом з цим Рішенням Конституційного суду України № 7-р/2020 від 11.06.2020 норми статті 375 Кримінального кодексу Україні визнані неконституційними. Це рішення набирає чинності за шість місяців з дня його ухвалення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури