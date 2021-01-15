Судитимуть громадянина Греції , який налагодив на Закарпатті схему контрабандних поставок деревини за кордон

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного громадянина Греції за спробу переміщення через митний кордон України необроблених лісоматеріалів в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України).

Встановлено, що іноземець був одним з керівників фірми, яка займалася експортом лісоматеріалів. Попри мораторій на вивезення з країни необробленої деревини, він організував нелегальні поставки товарів іноземним замовникам. До того ж, вносив у митні декларації відомості, що не відповідали якості та об’єму сировини.

Незаконну діяльність особи було викрито та припинено навесні 2020 року при спробі експорту кількох сотень колод сосни під виглядом готових виробів через пункт пропуску «Дякове».

Згідно з висновками експертів, вартість контрабандної деревини склала майже 200 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн