Судитимуть харків’янина, який намагався живцем спалити сусідку

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено обвинувальний акт до Київського районного суду м. Полтави стосовно харків’янина за фактом закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 8 квітня 2022 року в Немишлянському районі м. Харкова чоловік, перебувачи в стані алкогольного сп’яніння, взяв з дому дволітрову пляшку з бензином та пішов до сусідів. Коли сусідка йому відчинила двері, чоловік вилив на неї бензин, дістав запальничку та спробував підпалити дівчину. Однак потерпіла швидко зреагувала та встигла вибігти на вулицю.

На галас вийшов чоловік потерпілої та став виштовхувати непроханого гостя, однак зловмисник встиг розлити бензин на підлогу та підпалити її, чим спричинив пожежу в приміщенні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції у №1 Харківського районного управління поліціі №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура