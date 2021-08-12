Судитимуть харків’янина, який виготовляв психотропи — у нього вилучили понад 5 кг PVP (фото)

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного чоловіка за фактами організації місця, незаконного придбання, зберігання прекурсорів та спеціального обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, зберігання з метою збуту психотропних речовин, незаконного придбання і зберігання вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2021 року 29-річний чоловік, придбавши спеціальне обладнання та прекурсори, облаштував місце для виготовлення психотропів у домоволодінні, розташованому в Дергачівському районі.

26 січня 2021 року проведено обшуки на території зазначеного домоволодіння, у ході яких виявлено та вилучено понад 5 кілограмів психотропної речовини PVР, понад 400 літрів прекурсорів, хімічне обладнання.



Крім того, встановлено, що вказаний чоловік незаконно придбав та зберігав перероблений пістолет.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури