Судитимуть іноземця, який через конфлікт на дорозі убив пішохода в центрі Києва

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому (ч. 2 ст.121 КК України).

Як повідомлялося раніше, 19.02.2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі м. Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля «Хюндай», який проїжджав вулицею.

В результаті словесного конфлікту водій «Хюндай» вибіг з автомобіля та наніс пішоходу декілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та помер на місці події.

Водій «Хюндай» з місця події зник, однак у подальшому був затриманий екіпажами патрульної поліції в іншому районі столиці.

Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід — киянин, 1969 року народження.

За результатами комісійної судово-медичної експертизи отримано висновок щодо прямого причинно-наслідкового зв’язку між завданням тілесних ушкоджень потерпілому та настанням його смерті.

Через суттєве зволікання із ознайомленням сторони захисту із матеріалами кримінального провадження, прокурором окружної прокуратури належним чином обґрунтовано перед слідчим суддею необхідність встановлення строку для ознайомлення.

Відтак, у понеділок, 20 грудня 2021 року, обвинувальний акт у вказаному резонансному кримінальному провадженні скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Обвинувачений утримується під вартою у Київському СІЗО.

Київська міська прокуратура