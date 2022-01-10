Судитимуть іноземця, який «в собі» ввіз в Україну майже 1 кг кокаїну

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина за фактом контрабанди близько 1 кг наркотичного засобу з Бразилії до України (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, громадянин Федеративної Республіки Бразилія, маючи намір заробити грошові кошти, в липні 2021року контрабандним шляхом ввіз в Україну з Бразилії у власному організмі 90 капсул, заповнених кокаїном.

Зазначений громадянин власноручно заповнив митну декларацію у міжнародному аеропорту «Бориспіль», в якій зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, переміщення яких через державний кордон України обмежено або заборонено. Однак, за результатами проведення комплексу слідчих та процесуальних дій працівниками УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури протиправні дії іноземця на території України припинено, а майже 1 кг наркотичного засобу, який виявлено за допомогою спеціального обладнання, вилучено.

Наразі іноземець перебуває в умовах слідчого ізолятора, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури