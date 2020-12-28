Судитимуть інспектора АТ «Миколаівобленерго» за хабар у 10 тис грн та зловживання впливом

Миколаївська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт стосовно інспектора АТ «Миколаівобленерго», який обвинувачується у зловживанні впливом та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що інспектор отримав 10 тис грн від місцевої мешканки за вплив на іншу службову особу АТ «Миколаївобленерго» за не притягнення її до відповідальності за виявлені порушення при споживанні електроенергії.

28 жовтня цього року інспектора було затримано під час передачі обумовленої суми у порядку ст. 208 КПК України.

24 грудня 2020 року обвинувальний акт скеровано до Заводського районного суду м. Миколаєва для розгляду по суті.

Прес-служба Миколаївської обласної прокуратури