Судитимуть керівника підприємства, який намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину на Волині

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо генерального директора господарського товариства за фактом службового підроблення та незаконного придбання і зберігання з метою збуту бурштину 115 кг бурштину вартістю майже 500 тис грн (ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 240-1 КК України).

Слідство встановило, що посадовець незаконно придбав необроблений бурштин та зберігав його, плануючи збут за межі України. Він підробив документи про придбання його на товарній біржі, а також висновки державного гемологічного центру України щодо якості бурштину, які подав через брокера на митницю.

Під час митного огляду автомобіля бурштин був вилучений правоохоронцями із подальшим накладенням арешту.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури