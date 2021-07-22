Судитимуть кишенькових злодіїв, які намагалися підкупити начальника відділу поліції на залізничному вокзалі Києва

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно шістьох учасників організованої групи, які з метою безперешкодного вчинення крадіжок намагалися підкупити керівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 369 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2020 року група кишенькових злодіїв, промишляючи на території залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський», намагалася підкупити керівника територіального відділу поліції. Зокрема, організатор злочинного угрупування пропонував правоохоронцю щотижневий «відкат» у розмірі 1200 дол. США.

За вказану неправомірну вигоду правоохоронець повинен був забезпечити вказаним особам непритягнення їх до передбаченої законом відповідальності. Однак правоохоронець не пристав на пропозицію зловмисників та повідомив про вказане своє керівництво.

Організатора та п’ятьох учасників злочинного угруповання затримали безпосередньо під час передачі керівнику правоохоронного органу неправомірної вигоди у сумі 1200 дол. США.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура