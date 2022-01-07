39-річну українку та її спільника піймали на крадіжці залізничного кабелю у Польщі

Увечері 3 січня, поліцейські міста Вронки Великопольського воєводства отримали повідомлення від залізничників, які піймали двох підозрюваних у крадіжці сигнальних кабелів.

Як інформує сайт поліції у місті Шамотули, пійманими виявились 36-річний мешканець міста Сьрем та 39-річна українка, мешканка того ж міста.

Злодіїв затримали на гарячому, однак їм таки вдалось вирізати близько 475 метрів кабелю та пошкодити датчик, який відповідає за закриття шлагбаумів на залізничному переїзді поблизу. Такі дії могли призвести до катастрофи – під час наближення поїзда шлагбаум залишився б відкритим і автомобілі могли виїхати на колії. Увесь кабель злодії складали у багажник автомобіля.