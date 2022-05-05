Судитимуть мешканку Хмельниччини, яка намагалась заволодіти ₴40 тис., прикриваючись нібито зв’язками в САП

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Хмельницької області, яка, прикриваючись неіснуючими зв’язками в САП, шляхом обману, намагалась заволодіти 40 тис доларів США (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідством з’ясовано, що жінка, яка була раніше засуджена та відбувала покарання за шахрайство, представившись родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запропонувала колишньому керівнику прокуратури Одеської області свою допомогу у вирішенні питання, пов’язаного із закриттям кримінального провадження стосовно нього.

Жінка повідомила екс-прокурору, що за грошову винагороду у розмірі 40 тис доларів США, через свого нібито родича з САП та за її особистого посередництва, вона забезпечить прийняття рішення про закриття кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється підрозділом НАБУ.

Після чого, екс-прокурор звернувся до УСБУ в Одеській області та повідомив про факт готування злочину.

У ході контролю за вчиненням кримінального правопорушення правоохоронці затримали підозрювану після одержання 40 тис доларів США.

Наразі за клопотанням прокурора обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури