Судитимуть мешканця Кам’янського, який жорстоко побив знайому через ревнощі

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного чоловіка за спричинення жінці тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 КК України).

За версією слідства, раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів мешканець Кам’янського, розпивав алкогольні напої разом зі знайомою.

Під час раптово виниклої сварки на ґрунті особистих неприязних відносин та ревнощів, зловмисник наніс потерпілій понад 15 ударів руками та ногами, спричинивши травму грудної клітини та черепно-мозкову травму, перелами ребер тощо.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури