Судитимуть мешканця Київщини, який намагався дати хабаря поліцейським
Броварською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно
40-річного мешканця смт. Калинівка за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.369 КК України).
Встановлено, що 20 січня цього року поліцейські Броварського РУП ГУНП в Київській області, при виконанні службових обов’язків, на
одній із вулиць с. Скибин, зупинили автомобіль під керуванням місцевого жителя, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
У процесі встановлення особи порушника, обвинувачений захотів «вирішити справу на місці», запропонувавши співробітникам поліції
хабар за нескладання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Гроші чоловік передав
патрульним, перебуваючи у службовому автомобілі правоохоронців.
На даний час досудове розслідування у вказаному завершено.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet