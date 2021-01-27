Судитимуть мешканця Київщини, який намагався дати хабаря поліцейським   

Броварською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно

40-річного мешканця смт. Калинівка за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що 20 січня цього року поліцейські Броварського РУП ГУНП в Київській області, при виконанні службових обов’язків, на

одній із вулиць с. Скибин, зупинили автомобіль під керуванням місцевого жителя, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

У процесі встановлення особи порушника, обвинувачений захотів «вирішити справу на місці», запропонувавши співробітникам поліції

хабар за нескладання стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Гроші чоловік передав

патрульним, перебуваючи у службовому автомобілі правоохоронців.

На даний час досудове розслідування у вказаному завершено.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури