Судитимуть мешканця Міжгір’я, який закликав до насильницької зміни влади та відокремлення Закарпаття

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Міжгір’я за фактами розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України та розпалювання національної ворожнечі (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161 КК України).

За даними слідства, громадянин створив кілька профілів у соціальних мережах та з їх допомогою поширював дописи з закликами до насильницької зміни влади, повалення конституційного ладу та ін. Це підтвердили висновки судово-лінгвістичної експертизи.

У публікаціях чоловік наголошував на необхідності створення «озброєних загонів правопорядку», введення на Закарпаття «міжнародних поліцейських сил» та звільнення суспільства від «етнічних мафіозно-кримінальних угруповань».

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури