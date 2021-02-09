Судитимуть наркодилера, який пропонував «відкат» поліцейському за прикриття нелегального бізнесу

Київською місцевою прокуратурою № 7 скеровано до суду обвинувальний акт за фактом надання неправомірної вигоди працівнику поліції та зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, викритий на зберіганні наркотичних засобів киянин, запропонував працівнику Подільського УП ГУНП в м. Києві неправомірну вигоду за не притягнення його до відповідальності та подальше «кришування» його діяльності. За такі «послуги» наркодилер обіцяв правоохоронцю регулярно передавати 10 % від суми щомісячного незаконного заробітку.

Під час надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 3 400 гривень зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, під час проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено лабораторію з виробництва наркотичних засобів, а також заборонені в обігу речовини.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура