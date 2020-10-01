Судитимуть нелюда, який вчиняв сексуальне насильство над малолітнім племінником та створював дитяче порно

Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного волинянина за фактом систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком та створення порнографічної продукції за його участі з метою отримання грошових коштів (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року чоловік, користуючись безпорадним станом свого 13-річного племінника, вступав з ним у статеві зносини та знімав цей процес на відео. Створений за участі дитини порноконтент зловмисник збував у анонімному сегменті інтернет-мережі.

У ході проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини.

У травні 2020 року чоловіка було викрито, повідомлено про підозру та взято під варту.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Заходи з викриття зловмисника здійснювалися слідчими Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві при оперативному супроводженні Департаменту протидії кіберзлочинів Нацполіції із залученням співробітників роти Тактико Оперативного Реагування патрульної поліції у Київській та Волинській областях.

Прес-служба Київської міської прокуратури