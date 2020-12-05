Судитимуть нікопольчанина, який позбавив життя дружину та ледь не вбив її батьків

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Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 40-річного громадянина за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених  ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство, закінчений замах на вбивство).

Подія сталася у липні 2020 року у місті Нікополі. Чоловік прибув до будинку цивільної дружини, яка проживала разом з матір’ю та вітчимом, аби побачитись з малолітнім сином.

нож

На подвір’ї  між господарями та незваним гостем на ґрунті довготривалих неприязних відносин виникла сварка, в результаті якої обвинувачений, бажаючи позбавити життя дружину та її батьків, наніс потерпілим декілька ударів ножем у серце та інші частини тіла.

Від одержаних травм жінка померла, її матері та вітчиму була вчасно надана медична допомога.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

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