Судитимуть нікопольчанина, який позбавив життя дружину та ледь не вбив її батьків

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 40-річного громадянина за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство, закінчений замах на вбивство).

Подія сталася у липні 2020 року у місті Нікополі. Чоловік прибув до будинку цивільної дружини, яка проживала разом з матір’ю та вітчимом, аби побачитись з малолітнім сином.

На подвір’ї між господарями та незваним гостем на ґрунті довготривалих неприязних відносин виникла сварка, в результаті якої обвинувачений, бажаючи позбавити життя дружину та її батьків, наніс потерпілим декілька ударів ножем у серце та інші частини тіла.

Від одержаних травм жінка померла, її матері та вітчиму була вчасно надана медична допомога.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури