Судитимуть організатора та виконавців вбивства столичного музиканта для заволодіння його квартирами

Щоби приховати злочин, тіло потерпілого вивезли до гаражного кооперативу та планували залити бетоном. Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Викрили зловмисників оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області та столичного главку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. У грудні минулого року за підтримки спецпідрозділу КОРД було затримано двох чоловіків, які обґрунтовано підозрювалися у вчиненні умисного вбивства.

Як встановили поліцейські, двоє спільників вбили 65-річного киянина, який займався музикою, аби заволодіти його двома квартирами, коштами та іншим майном. Під приводом навчання гри на музичних інструментах потрапили до квартири киянина, де нанесли йому тілесні ушкодження і задушили. Заволодівши документами на квартиру, зловмисники намагалися приховати труп чоловіка у Київській області. Для цього замотали тіло вбитого у плівку та інші речі і вивезли до одного з гаражних кооперативів, де мали намір залити тіло у бетон.

Згодом оперативники затримали третього співучасника — 31-річний мешканець Києва допомагав чоловікам приховати тіло вбитого. Окрім того, киянин викрав із квартири вбитого дорогі музичні інструменти.

В ході досудового розслідування слідчі Головного слідчого управління Нацполіції зібрали достатньо доказів, які підтверджують причетність фігурантів до скоєння тяжкого злочину. Зокрема, під час проведення дактилоскопічного дослідження були виявлені відбитки пальців одного із зловмисників, ще одна експертиза виявила ДНК потерпілого на гітарі, яку поліцейські вилучили під час обшуку за місцем проживання 31-річного киянина.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт стосовно трьох осіб скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України із кваліфікуючою ознакою — у складі організованої злочинної групи:

— умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115);

— крадіжка (ч. 3, 5 ст. 185);

— шахрайство (ч. 4 ст. 190);

— викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 357).

За скоєне фігурантам може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України