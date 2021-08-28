Судитимуть організаторів схеми з надання послуг з незаконного прослуховування громадян

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом порушення таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України).

За даними слідства, група осіб, до якої входили діючий та колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області, організувала схему надання послуг з прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду. Для цього використовувалися спеціальні засоби, призначені для негласного зняття інформації.

Правоохоронці затримали колишнього оперативного працівника Головного управління Нацполіції в Черкаській області після передачі чергової інформації та одержання за неї 2000 доларів США. Пізніше за результатами проведення судових експертиз було повідомлено про підозру діючому працівнику ГУ НП в Черкаській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ України в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора