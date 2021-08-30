Судитимуть організовану групу, яка здійснила ряд розбійних нападів та крадіжок на території Полтавщини

Слідчими слідчого управління ГУНП у Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури та оперативного супроводження управління карного розшуку ГУНП направлено до суду обвинувальний акт відносно організованої групи осіб, яка здійснила ряд розбійних нападів та крадіжок на території Полтавської області.

До складу організованої групи входили вісім жителів Карлівської громади Полтавської області. Фігуранти з листопада 2020 року по січень 2021 року вчиняли розбійні напади на помешкання громадян. Загальна сума встановлених збитків становить понад 1 200 000 грн.

Слідчі вже скерували до суду обвинувальний акт відносно організованої групи. У разі доведення вини у суді, їм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, злочинна група у нічний час здійснювала розбійні напади на оселі громадян, катувала людей та забирала гроші та інше цінне майно.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією слідчого управління

ГУНП в Полтавській області)