Судитимуть патрульного, який відкрив стрільбу під час переслідування та поранив чоловіка

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з командирів рот Управління патрульної поліції в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Нагадаємо, 13 лютого 2020 року, вночі, екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі «Subaru Forester».

Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли вказаних громадян і автомобіль. Але водій автомобіля «Subaru Forester» почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитись, розпочалась погоня.

Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) на службовому автомобілі «Skoda Rapid» автомобіля «Subaru Forester», службовий автомобіль патрульної поліції застряг у полі поблизу с. Хролі Харківського району.

З метою зупинки транспортного засобу ст. лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль «Subaru Forester», але автівка зникла з місця події.

Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ої лікарні м. Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення.

Працівника патрульної поліції, який застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого було поранено громадянина, було затримано у порядку статті 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вказане кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у м. Полтаві. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Пресслужба прокуратури Харківської області