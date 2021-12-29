Судитимуть податківця, який обіцяв «заплющити очі» на порушення за 2500 доларів

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора одного з відділів Головного управління Державної податкової служби в області за фактом прохання надати неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, головний державний інспектор ГУ ДПС в області під час проведення позапланової документальної перевірки фізичної особи-підприємиці, яка займається швейним виробництвом, виявив порушення вимог податкового законодавства, за які передбачено накладення штрафних санкцій.

Податківець зустрівся з чоловіком підприємиці та зазначив, що може зменшити суми штрафних санкцій за допущені нею порушення податкового законодавства. За таку «послугу» податківець попрохав надати йому 2500 доларів США.

13 серпня інспектору повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: кримінальні правопорушення, вчинені у сфері корупції, є одним з пріоритетних напрямків у роботі обласної прокуратури. Упродовж 2021 року до суду направлено 17 обвинувальних актів у справах про корупційні злочини.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури