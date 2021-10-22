Судитимуть подружжя, яке вербувало дітей з метою експлуатації в порнобізнесі

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно двох жителів області, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 149 (вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи щодо неповнолітніх та малолітніх) та ч. 5 ст. 301 (виготовлення, зберігання з метою збуту зображень та інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та їх збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Слідством установлено, що жителька Вінницького району упродовж 2017-2020 років завербувала 16 малолітніх та неповнолітніх дівчат з метою їх експлуатації в порнобізнесі. Свої дії підозрювана вчиняла під виглядом запрошення дівчат до роботи у модельному агентстві, обіцяючи їм грошову винагороду та подарунки.

Надалі обвинувачена та її чоловік за місцем свого проживання виготовили графічні зображення та відеофайли загалом за участі 34 дівчат у спідній білизні у реальній та змодельованій обстановці. Після цього готову продукцію, яка за висновками мистецтвознавчих експертиз належать до дитячої порнографії, подружжя збуло через мережу Інтернет.

У разі доведення винуватості обвинувачених у судовому порядку, чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, його дружині ‒ до 15 років.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури