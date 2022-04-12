Судитимуть поліцейського, який напідпитку скоїв смертельне ДТП

Чернігівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший інспектор Менського відділу поліції в Чернігівській області у серпні 2021 року разом із товаришем повертався додому після святкування Дня міста Мена та у стані сильного алкогольного сп’яніння сів за кермо. Рухаючись із смт Березна у напрямку села Рогізки Крюківського району, правоохоронець не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, з’їхав з дороги та врізався у дерево.

У результаті ДТП 38-річний пасажир загинув на місці, а правоохоронця, який був за кермом, у тяжкому стані госпіталізували до Чернігівської міської лікарні, де йому зробили тест на вміст алкоголю в крові, що показав 1,17 проміле.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Щорським районним судом Чернігівської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Примітка Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури