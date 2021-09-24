Судитимуть посадовців ДФС, які за $37 тисяч «допомагали» уникнути покарання забудовнику (відео)

ДБР завершило досудове розслідування стосовно начальника одного із управлінь Державної фіскальної служби у Тернопільській області та заступника начальника одного із відділів, які вимагали гроші з представника компанії-забудовника.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідчі ДБР задокументували, що посадовці запропонували «допомогу» представнику підприємця-забудовника, який був фігурантом кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків. За 37 тисяч доларів США чиновники обіцяли зменшити правову кваліфікацію злочину.

Правоохоронці затримали зловмисників у середмісті обласного центру під час отримання всієї суми хабаря.

Посадовці обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

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ДБР