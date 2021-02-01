Судитимуть посадовців, які сприяли отриманню хабаря працівником Укртрансбезпеки Хмельницької області

29 січня слідчі – детективи слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури області направили до суду матеріали кримінального провадження відносно працівника вінницької Укртрансбезпеки та перевізника, які підозрюються у вчиненні корупційних злочинів під час здійснення вантажних перевезень.

Під час досудового розслідування слідчими Слідчого управління встановлено, що протягом 2020 року директор приватного підприємства, яке займається вантажними перевезеннями до Хмельницької області, за попередньою змовою з працівником управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, систематично надавали неправомірну вигоду співробітнику Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. В свою чергу, посадовець сприяв у безперешкодному проїзді вантажних автомобілів, які перевозили будівельні матеріали понад установлену допустиму вагу.

Дії посадовця Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області слідчі кваліфікували за ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Розслідування цього кримінального провадження триває. Посадовцю загрожує до 4 років позбавлення волі.

Директору підприємства та службовцю Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області 20 серпня минулого року оголосили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (наданні неправомірної вигоди службовій особі). Наразі розслідування цього кримінального провадження завершено.

Матеріали з обвинувальними актами направлені до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області