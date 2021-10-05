Судитимуть посадовця з кримінальної поліції, який отримав хабар за непритягнення до відповідальності наркоділка

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника сектору кримінальної поліції тервідділу поліції Сєвєродонецького районного управління Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина хабар у розмірі 10 тис. грн за непритягнення до відповідальності за фактом зберігання психотропних речовин.

15 червня 2021 року поліцейського затримали у порядку ст. 208 КПК України поблизу торговельного центру у Лисичанську під час одержання обумовленої суми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури