Судитимуть проросійського пропагандиста, який сподівався на «нову» владу в Україні

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, фігурант якого вів проросійську діяльність.

Досудовим слідством встановлено, що адміністратор мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів створив акаунти у соціальних мережах та месенджерах.

Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів.

На підконтрольних ресурсах зловмисник розміщував матеріали, в яких виправдовував збройну агресію рф проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні фейків про події в нашій державі.

В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві «нової влади».

В ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника у Солом’янському районі столиці правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж та велась переписка з російськими абонентами.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області