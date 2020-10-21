Судитимуть розбійника, який здійснив напад на подружжя пенсіонерів

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно 38-річного жителя Дніпропетровської області, який здійснив напад на подружжя пенсіонерів та заволодів їхніми заощадженнями (ч. 3 ст. 187 КК України).

Злочин стався у грудні 2019 року у Печерському районі столиці.

Зловмисник проник до житлового будинку через «чорний» хід та, дочекавшись відкриття дверей квартири, увірвався всередину. Погрожуючи потерпілим ножем, чоловік обшукав житло та викрав 20 тисяч гривень пенсійних заощаджень.

Невдовзі нападника затримали та помістили під варту.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура