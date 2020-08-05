Судитимуть шахрая, який намагався заволодіти квартирою ветерана АТО

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який намагався незаконно заволодіти квартирою, що перебувала в державній власності та була виділена в користування ветерану АТО.

Встановлено, що 26.02.2020 обвинувачений з метою реєстрації за собою права власності на квартиру по вул. Генерала Матикіна, вартістю близько 2,3 млн гривень, подав приватному нотаріусу свідоцтво про право власності, начебто видане йому ДП «Укржитлосервіс».

Однак нотаріус, отримавши інформацію про те, що надане для правочину свідоцтво цією установою насправді не видавалось, відмовив у державній реєстрації права власності на вказану квартиру та повідомив правоохоронні органи про цей факт.

За результатами проведеного розслідування правоохоронці встановили особу шахрая та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

На державне майно, що стало предметом кримінального правопорушення, за клопотанням прокурора накладено арешт.

Прес-служба прокуратури міста Києва