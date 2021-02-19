Судитимуть шахрая, який розраховувався за товар у магазинах Сєвєродонецька сувенірними купюрами 

Сєвєродонецька місцева прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного місцевого мешканця смт Борівське м. Сєвєродонецьк за фактами крадіжки та неодноразового вчинення шахрайства

(ч. 2 ст. 185 ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж грудня 2020 року — лютого 2021 року раніше неодноразово судимий чоловік двічі вводив в оману продавців магазинів у місті та розрахувався за товар сувенірними купюрами, які заздалегідь підготував для

вчинення злочинів.

Крім того, зловмисник таємно викрав з каси магазину грошові кошти у сумі майже 4 тис. грн та розпорядився ними на власний розсуд.

Підозрюваний у злочинах проти власності чекатиме на вирок суду під вартою. У разі доведення вини, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)