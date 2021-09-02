Судитимуть шахраїв, які незаконно утримували людей, щоб заволодіти їхнім житлом

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які шахрайським шляхом заволоділи чотирма об’єктами нерухомості у місті Києві, у тому числі шляхом незаконного позбавлення волі її власників (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України).

Згідно матеріалів обвинувачення, група осіб протягом 2017-2021 років, маючи на меті заволодіння столичною нерухомістю, відслідковувала інформацію про самотніх киян та осіб із наркотичніою чи алкогольною залежністю, обираючи серед них потенційних жертв.

Для реалізації злочинного плану зловмисники насильно утримували потерпілих у приватному будинку на території Миколаївській області, регулярно застосовуючи до них як психологічне, так і фізичне насильство. Одного з них учасники злочинної групи незаконно утримували у будинку майже 3 роки з метою заволодіння належною йому квартирою. Весь цей час чоловіка розшукували як безвісти зниклого.

Загалом упродовж указаного періоду зловмисникам вдалося заволодіти чотирма об’єктами нерухомості на загальну суму понад 5,5 млн грн, серед яких і квартира, що належить територіальної громади міста Києва як відумерла спадщина.

Крім того, у ході слідства правоохоронці попередили ще одну спробу шахрайського заволодіння квартирою вартістю 1,2 млн грн.

Наразі обвинувальний акт відносно трьох обвинувачених скеровано до суду для розгляду по суті.

Матеріали щодо четвертого учасника злочинної групи виділені в окреме провадження та його оголошено у розшук.

Санкцією інкримінованих статей передбачено покарання у вигляді позбавлення полі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно із співробітниками Шевченківського УП із залученням оперативних підрозділів ГУНП у Миколаївській та Запорізькій областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура