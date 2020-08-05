Судитимуть шахраїв, які привласнювали соцвиплати пенсіонерів із тимчасово окупованих територій

Учасники злочинної групи, до якої входили посадові особи виконавчої влади та місцеві мешканці, впродовж 2019-2020 років привласнили майже 2,5 мільйонів гривень завдяки організованій шахрайській схемі. Наразі обвинувальні акти відносно чотирьох фігурантів направлені до суду, ще один підозрюваний перебуває в розшуку.

Зловмисників та їх злочинну схему викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області, слідчого управління обласної поліції та прокуратури області

Організував злочинну діяльність мешканець м.Бахмут. Чоловік отримував від осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Донецької області, відомості та копії документів пенсіонерів з високим розміром пенсій, а також померлих осіб.

На підставі вказаних відомостей організатор злочинної схеми разом зі своєю співмешканкою підробляв рішення суду щодо встановлення факту смерті та за сприянням посадової особи відділу ДРАЦС отримував свідоцтво про смерть померлого пенсіонера.

У подальшому чоловік, вступивши в злочинний зговір з приватним нотаріусом, отримував довіреності на представництво інтересів нібито родичів померлого пенсіонера. Після цього надавав отриману довіреність та свідоцтво про смерть до пенсійних органів, де після нарахування грошових забезпечень, які призначались громадянам у вигляді допомоги на поховання та недоотриманої пенсії, шахрайським шляхом отримував грошові кошти у поштових відділеннях зв’язку.

Слідчі зібрали докази протиправної діяльності фігурантів, досудове розслідування завершено. Зловмисники обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні 80 епізодів кримінальних правопорушень.

Відносно організатора шахрайської схеми кримінальні провадження за ч.4 ст.190 (Шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах, організованою групою осіб), ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб), ч.ч.1,3 ст. 358 (підроблення офіційного документу, в тому числі вчинене повторно) Кримінального кодексу України спрямовано до суду.

Кримінальні провадження відносно інших учасників групи за ч.4 ст.190, ч.ч 1,3 ст.358, ч.2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.ч. 1,2 ст. 366, ч.ч. 1,2 ст.364-1 Кримінального кодексу України також спрямовано до суду.

Арешт накладений на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках підозрюваних, у сумі 500 тисяч гривень.

Наразі відносно чотирьох фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного зловмисника оголошено у розшук.

Відділ комунікації поліції Донецькій області