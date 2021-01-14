Судитимуть шкуродера, який на очах дітей викинув собаку з вікна 12 поверху

Київською місцевою прокуратурою № 5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина за фактом жорстокого поводження з твариною, яке призвело до її загибелі, вчиненому з особливою жорстокістю та у присутності малолітніх дітей (ч. 3 ст. 299 КК України).

Подія сталася у березні 2019 року на території Оболонського району столиці та набула широкого суспільного резонансу.

Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний, перебуваючи у своїй квартирі, під час конфлікту із дружиною, діючи умисно, цілеспрямовано, цілковито усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у присутності своїх малолітніх дітей схопив собаку породи «Бівер-йоркширський тер’єр» та з метою вбивства тварини викинув її з вікна квартири, розташованої на дванадцятому поверсі.

Від отриманих травм тварина загинула.

Зловмисник тривалий час ухилявся від явки до органів слідства та прокуратури, посилаючись на карантин, пандемію, перебування на самоізоляції тощо. Однак, вказане не завадило йому вчинити у цей же період напад із застосуванням насильства на території Шевченківського району столиці та здійснити надругу над могилою у Макарівському районі Київщини, у зв’язку з чим його було затримано та також повідомлено про підозру.

Наразі у провадженні щодо жорсткого поводження з твариною Київською місцевою прокуратурою № 5 виконано процесуальні вимоги та направлено обвинувальний акт до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Київська міська прокуратура