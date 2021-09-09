Судитимуть Тернопільського поліцейського, який під час несення служби на Луганщині травмував пасажироперевізника

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно патрульного поліцейського Головного управління Нацполіції в Тернопільській області за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2020 року під час несення служби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині наряд патрульної поліції зупинив пасажироперевізника на блокпосту «Лисичанськ-Гірське». При проходженні контрольно-пропускного режиму між водієм мікроавтобуса та підозрюваним стався конфлікт на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин.

Патрульні поліцейські застосували заходи фізичного впливу та повалили чоловіка на землю. У цей час за відсутності підстав підозрюваний завдав йому удар ногою у ліву скроню голови, що мало характер незаконних насильницьких дій та ображало особисту людську гідність. Правоохоронець заподіяв потерпілому легких тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

За вчинене правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури