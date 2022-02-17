Судитимуть трьох учасників злочинної групи, які викрадали пальне з Яворівського полігону

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, які розкрадали пальне з військової частини, що дислокується на Яворівському полігоні.

Встановлено, що один із командирів взводу роти матеріального забезпечення організував злочинну групу, до якої залучив начальника складу роти та старшого контрольно-пропускного пункту.

Вони вказували у відомостях та шляхових листах завищені показники використаного пального, таким чином формуючи його надлишок.

Потім організатор групи підшукував покупців серед місцевих мешканців та планував час для оборудки, коли на території частини не було керівництва.

Старший контрольно-пропускного пункту своєю чергою безперешкодно пропускав на територію автомобілі, а начальник складу роти матеріального забезпечення надавав ключі від заправки складу та спеціальний магніт, без якого заправний модуль не працює.

Таким чином з липня 2020 року до березня 2021 року було викрадено 6,2 тисячі літрів палива вартістю 175 тисяч гривень.

Організатора злочинної групи затримали у березні під час отримання 38 тисяч грн за партію викраденого пального.

Учасники групи обвинувачуються у викраденні військового майна, вчиненому повторно за попередньою змовою організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України). Обвинувальні акти направлені до суду.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

ДБР