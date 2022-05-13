Судитимуть трьох жителів Чопа, що в складі ОЗГ налагодили схему несанкціонованого втручання в офіційну електронну систему «eHealth»

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України).

Слідчі під час досудового розслідування з’ясували, що троє мешканців Чопа налагодили схему несанкціонованого внесення до бази даних недостовірних відомостей щодо проведення громадянам вакцинації. У подальшому, без фактичного проведення щеплення громадяни одержували відповідні довідки чи сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Ціна такої «послуги» складала 4500-5000 грн з людини.

Організатор групи координував роботу інших учасників, один із яких займався пошуком осіб, готових за оплату отримати фальсифіковані медичні документи. Безпосереднім виконавцем була місцева медсестра. Жінка під обліковими записами інших лікарів вносила до автоматизованої системи «eHealth» недостовірну інформацію про нібито проведення закарпатцям щеплень.

В межах іншого провадження розслідується і причетність до цієї схеми очільниці туристичного агентства з Мукачівщини, яка могла надавати членам організованої групи дані охочих скористатися такими протиправними послугами. Її підозрюють у пособництві в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до Ужгородського міськрайонного суду для подальшого розгляду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури